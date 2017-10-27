Столичные полицейские разыскали женщину, которая ночью бросила младенца у входа на станцию метро «Вокзальная», сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Поздно вечером прохожие принесли 9-месячного мальчика в милицию. Граждане рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой алкогольного напитка во второй. Она вела себя неадекватно. Когда очевидцы проходили мимо входа в метро второй раз - увидели брошенного ребенка», – говорится в сообщении.

В главке отметили, что правоохранители разыскали женщину за полтора часа. При общении с ним оказалось, что ребенок мешал 25-летней матери. Она приехала с сыном из Херсонской области отдыхать и употреблять алкогольные напитки. Сейчас с женщиной общаются следователи и работники ювенальной превенции. Мальчиком занимаются врачи.

«Сведения об этом событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события и привлечения горе-матери к ответственности. Всю информацию полицейские передали в службу по делам детей для дальнейшего рассмотрения материалов», - отметила начальник отдела ювенальной превенции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Оксана Поплавская.