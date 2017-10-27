В ближайшие выходные синоптики обещают украинцам дожди по всей стране в субботу и практически везде, кроме части юга и центра - в воскресенье. Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в субботу, 28 октября, холоднее всего будет на северо-западе, теплее - на юге. Так, в западном и северном регионах днем будет от +5 до +9 градусов, ночная температура составит от 3 до 6 градусов. В восточных центральных областях днем в субботу будет 7-10 тепла, а ночью - +4...+6 градусов. На юге днем от +9 до +13 (в Крыму - до +15), а ночью 8-13 градусов тепла, сообщает 112 Украина.

В Киеве дождливая погода будет сопровождаться температурой днем от +7 до +9, а ночью от +4 до +6 градусов.

В воскресенье, 29 октября, метеоситуация в Украине изменится незначительно - дожди покинут несколько центральных и южных регионов, на остальной части страны осадки продолжатся. На западе, как и в субботу, днем будет от +5 до +9 градусов, ночью - от +3 до +6. В центральных и восточных регионах днем от +7 до +10, ночью - 4-6 градусов тепла. На юге днем +9...+13 (в Крыму - до +15), а ночью +8...+10 (до +13 в Крыму) градусов.

В столице в этот день будет дождливо, температура - аналогичная субботней - +7...+9 градусов днем и +4...+6 - ночью.