За последние три года США предоставили Украине военную помощь на 750 млн долларов. Об этом в интервью «Цензор.нет» сообщила посол США в Украине Мари Йованович.

«За последние три года мы предоставили помощь в форме обучения и техники на 750 миллионов долларов. Причем мне и ваши генералы, и наши генералы говорят, что самая эффективная часть этой помощи - обучение. Возможно, она не самая захватывающая из всего, что мы делаем вместе, но, думаю, самая эффективная», – отметила она.

По словам Йованович, украинские солдаты за последние три года показали не только невероятную храбрость, но и способность учиться и адаптироваться к новым, другим техникам на поле боя. «И это нечто весьма значительное, особенно если учесть, с чего они начинали в 2014 году. Так что программы обучения в Яворове и других местах в Украине имеют огромную важность», – заявила посол.

«Мы также предоставили вам, как вы отметили, разную технику, например, очки ночного видения, которые совершенно меняют расклад сил при действиях ночью. Далее – радары. И вы видели, что и в Авдеевке, и в других местах украинские военные смогли воспользоваться этой очень продвинутой военной техникой себе на пользу, на поле боя. А когда украинские военные приходят к нам с вопросами относительно техники, мы всегда их внимательно выслушиваем и рассматриваем возможные варианты», – подытожила она.

Как ранее сообщал ForUm, Сенат США одобрил проект закона, которым предполагается выделение 500 миллионов долларов для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны.