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Вчера, 26 октября в Рубежном Луганской области после капитального ремонта открыли мост через реку Северский Донец, который соединил два соседних города - Лисичанск и Рубежное, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Он был разрушен в результате вражеских обстрелов в мае 2014-го.

На торжественном открытии присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, руководство Министерства инфраструктуры Украины, Луганской облгосадминистрации, «Укравтодора», Госспецтрансслужбы.

«Важно, что мост отремонтирован нашими военными - подразделением Государственной специальной службы транспорта, которые сделали серьезный вклад в разминирование региона и сейчас восстанавливают инфраструктуру», - отметил Турчинов.

По этому мосту могут переезжать грузовики общим весом до 22 тонн. Это кратчайший транспортный путь из Луганской в Донецкую область.
ForUm

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