Вчера, 26 октября, в 23:35 в селе Селец Сокольского района Львовской области на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» на глубине 830 м разведывательного штрека в результате обвала породы были травмированы 3 горняков, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что все пострадавшие являются жителями села Селец.

Они с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.