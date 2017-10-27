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Вчера, 26 октября, в 23:35 в селе Селец Сокольского района Львовской области на шахте «Лесная» ГП «Львовуголь» на глубине 830 м разведывательного штрека в результате обвала породы были травмированы 3 горняков, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Отмечается, что все пострадавшие являются жителями села Селец.

Они с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Червоноградскую городскую больницу. Обстоятельства происшествия выясняются.
ForUm

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