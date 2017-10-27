Украинцы из польского города Вроцлав два года назад организовали собственную футбольную команду «Динамо» и даже победили в классе «С». Однако из-за регламента Польского футбольного союза клуб не смог начать выступления на высшем уровне, ведь в команде по правилам должно быть только два игрока не из ЕС. На сегодняшний день «Динамо» приостановило существование.

В команде играли как заробитчане, так и студенты. Для всех них футбол значит нечто большее, а один из бывших игроков команды ранее выступал за клуб «Ильичевец» (теперь - «Мариуполь», представитель Премьер-лиги).

Два первых сезона «Динамо» (Вроцлав) играло в самом низком классе «C» Нижней Силезии, но по итогам прошлого чемпионата команде удалось завоевать первое место и путевку в региональный класс «В». На счету динамовцев было 15 побед в 16 матчах, 80 забитых голов и отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя.

Однако, класс «С» подчиняется Нижнесилезскому объединению народных спортивных команд (пол. Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe), а класс «В» в свою очередь - Польскому футбольному союзу (ПФС). Регламент ПФС требует, чтобы в команде было не более двух футболистов не из ЕС, сообщает УНИАН.

Поэтому «Динамо», имея полностью украинский состав, не имеет возможности выступать в классе «В». «Я не мог пойти навстречу одной команде, ведь через некоторое время обратились бы другие клубы, которые усилились иностранцами не из Европейского союза. Есть правила, которых надо придерживаться.

В классе «С» для «Динамо» сделали исключение, в высших же лигах нас обязывает уже регламент Польского футбольного союза», - объясняет Анджей Падевский, председатель Нижнесилезского футбольного союза и одновременно вице-президент ПФС.

В результате украинская команда «Динамо» теперь не принимает участия ни в каких соревнованиях.

«Ребята единогласно пришли к выводу, что мы не будем продолжать выступления в классе «С», потому что команда вышла в высшую лигу. Странное решение ПФС, ведь это турнир на любительском уровне. Неужели это такая проблема, чтобы мы играли в классе «В»?», - удивляется Максим Сябро, один из основателей и по совместительству вратарь «Динамо» (Вроцлав).

Он добавил, что клуб обращался даже к президенту ПФС Збигневу Бонеку. «Мы получили ответ, в котором указано, что последнее слово в решении ситуации должно быть за региональным союзом. Поэтому мы проводили переговоры с руководителем нижнесилезской организации. Ее председатель Падевский выслушал нас и отказал, объясняя, что правила для всех одинаковые», – сказал Сябро.

Большинство игроков «Динамо» сейчас прекратили играть в футбол, лишь некоторые присоединились к другим клубам. Однако украинские футболисты не оставляют надежд на лучшее.

«Некоторые наши игроки уже имеют польское гражданство. Также «Динамо» получило несколько предложений от польских футболистов, которые хотят к нам присоединиться. У нас есть желание играть и надеемся, что через год это станет возможным», - отметил Сябро.

Следует отметить, что квота на игроков не из ЕС действует и в польской высшей лиге.

В командах «Екстраклясы» (высшего дивизиона) могут играть лишь два футболиста не из ЕС. Так, за «Лех» выступает экс-игрок «Карпат» Владимир Костевич, за «Краковию» - бывший ворсклянин Алексей Дитятьев, а в «Ягеллонии» - экс-футболист «Зари» Дмитрий Хомченовский.