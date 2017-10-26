Российский вертолет, на борту которого находились трое пассажиров и пятеро членов экипажа, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген, сообщила спасательная служба Северной Норвегии. Российские власти подтвердили информацию, поиски продолжаются.

Он пропал с радаров около 15:35 по местному времени (16:35 по Киеву), в 15:45 было подтверждено крушение», - говорилось в первом сообщении службы в «Твиттере»

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в нескольких километрах от российского населенного пункта Баренцбург. Как сообщил руководитель спасательной операции Туре Хонгсет, в поисках участвуют два вертолета и несколько катеров. В зоне поиска сильные волны, идет снег, добавил он, сообщает Би-би-си.

Спустя полтора часа после катастрофы Ми-8 не был обнаружен, сказал телеканалу TV2 представитель спасательной службы, уточнив, что на борту вертолета находились пять членов экипажа и трое пассажиров с «русскими фамилиями».

В МЧС России позже подтвердили, что все восемь человек - граждане России. Трое пассажиров - сотрудники петербургского НИИ Арктики и Антарктики, в пресс-службе минэнерго России.

Шахтеров на обратном рейсе из поселка Пирамида не было, сказал генконсул России в Баренцбурге Вячеслав Николаев. «Никто не знает, где он упал. Может, он еще и не упал, а совершил аварийную посадку», - допустил дипломат.

Шпицберген - норвежский архипелаг, но там уже почти 100 лет живут и работают российские шахтеры.