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В результате взрыва в жилом пятиэтажном доме по улице Красноармейская, 84, в Ворошиловском районе оккупированного Донецка пострадали пять человек.

Как сообщает издание боевиков «ДАН», взрыв прогремел сегодня около 16:30.

По предварительной версии, в доме произошел взрыв бытового газа. Предположительно, эпицентр находится на втором этаже здания. В результате взрыва произошло обрушение перекрытий между первым и вторым, вторым и третьим этажами, повреждены также порядка 10 оконных блоков.

В числе пострадавших — два маленьких ребенка возрастом восемь и четыре с половиной года, которые были госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом. Семнадцатилетняя девушка получила ожог 98 процентов поверхности тела и была доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака.

Остальные двое пострадавших – взрослые мужчины, оба они доставлены в больницы. Известно, что один из них получил травмы средней тяжести — ушибы, переломы костей стоп.
ForUm

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