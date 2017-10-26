Союзники по НАТО указали России на несоответствие предоставленной россиянами информации о количестве военных, участвовавших в учениях «Запад-2017». Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета Россия-НАТО в Брюсселе.

«Учения «Запад» были важной частью нашей дискуссии и много союзников указали на то, что цифры, которые РФ указывала перед учениями и после учений, не соответствовали фактическому количеству участвовавших военных. Разница была значительной, а география учений значительно шире», - сказал Столтенберг.

Генсек отметил, что у НАТО нет никакой информации, что Россия оставила военные подразделения в Беларуси после учений, сообщает «Европейская правда».

Он также отметил, много союзников подчеркнули необходимость модернизировать Венский документ, определяющий процедуру информирования о проведении военных учений.

«Нам нужно быть уверенными, что действия России полностью отвечаю Венскому документу», - добавил он.

По Венскому документу, к учениям, где количество участников превышает 13 000 человек, должны быть допущены наблюдатели ОБСЕ. Москва официально заявляла, что к военным учениям «Запад-2017» привлечены 12700 военных.

Вместе с тем, по внутренним оценкам НАТО, проведенным с помощью спутниковых снимков, в маневрах участвовали «десятки тысяч солдат».

Российско-белорусские учения «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. По легенде учений, РФ и Беларусь воевали против террористов государства Вейшнория - вымышленного сепаратистского региона на северо-востоке Беларуси на границе с Литвой и Латвией.

В частности, существовал сценарий, в котором «экстремистские группы проникают на территорию Республики Беларусь или Калининградской области для осуществления нападений и дестабилизации российско-белорусского союза».

Как ранее сообщалось, Россия якобы вывела последние эшелоны военной техники и остатки личного состава из Белоруссии 28 сентября.

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия изначально перебросила в Беларусь для участия в учениях «Запад-2017» значительно больший военный контингент и не вывела его по окончанию военных маневров.