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В воскресенье, 22 октября, в  столице во время строительных работ на ул. Г. Кирпы, 2-б у железнодорожного вокзала «Южный» застройщик залил бетоном канализационный коллектор диаметром 800 мм, сообщает пресс-служба «Киевводоканала».

Отмечается, что в связи с этим нормальное технологическое функционирование городских канализационных сетей нарушилось.

«С целью недопущения затопления сточными водами прилегающих зданий, в том числе железнодорожного вокзала «Южный», который и так был частично подтоплен, привокзального почтамта и других зданий и сооружений, силами работников аварийных бригад «Киевводоканала», с привлечением специальной техники, было срочно организованы работы по локализации аварийной ситуации и обустроена перекачка сточных вод по временной схеме», - рассказал заместитель главного инженера управления канализации Киева Андрей Кобзарь.

В «Киевводоканале» отметили, что строительство проходит без согласованной проектной документации и без вызова представителей компании перед началом земляных работ. Как выяснилось, устройство буронабивных свай диаметром 630 мм проводится по заказу ООО «Полюс Центр» (подрядная организация - ООО «КДД Инжиниринг»).

«Киевводоканал» обратился к Госархстройинспекции и Национальной полиции с требованием прекратить незаконное строительство и привлечь нарушителей градостроительного законодательства к ответственности. Вопрос о получении компенсации за ущерб, нанесенный застройщиком, будет решаться в судебном порядке.
ForUm

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