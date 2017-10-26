Обвинения в адрес России в связи с покушением на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука — очередное проявление захлестнувшей Украину русофобии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.



«Как всегда, абсолютно не обоснованное ни на чем, голословное истерическое обвинение из Киева, которые звучат не только в адрес Рамзана Кадырова, но и всех, кто занимает хоть какие-либо должности в Москве», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления МВД Украины о возможной причастности главы Чечни к покушению на Мосийчука.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб.

Погибший при взрыве в Киеве Руслан Кушнир начал работать с нардепом всего месяц назад.

Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

У Мосийчука диагностированы ранения конечностей, спины и живота.

Он считает, что в покушении есть «российский след».