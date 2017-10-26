Следствие располагает кадрами прибытия неизвестного, оставившего мопед со взрывчаткой у телеканала Эспрессо. Об этом заявил нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко.

«У следствия есть также кадры того, как террорист приехал и устанавливал мотоцикл рядом с выходом из телеканала Эспрессо», - написал он в Facebook.

Геращенко считает, что это увеличивает шансы на «скорейшее раскрытие этого ужасного теракта».

По его мнению, службам безопасности телеканалов необходимо сделать выводы после этой трагедии, в частности убрать от входов мусорные урны, клумбы и другие удобные для установки взрывных устройств точки. Также по возможности стоит предупреждать установку неизвестных транспортных средств, на которых могут быть установлены скрытые взрывные устройства.

Как сообщал ForUm, в среду, 25 октября, в 22:15 возле редакции телеканала Эспрессо на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, и один человек – охранник – погиб. Позже стало известно о второй жертве взрыва – погиб 36-летний мужчина, случайно оказавшийся рядом с местом происшествия.

По данным СБУ, взрыв могло спровоцировать самодельное взрывное устройство направленного действия, созданное на основе автомобильной сигнализации.

Ранее было опубликовано видео момента взрыва.