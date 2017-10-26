Национальный банк Украины улучшил прогноз экономического роста в 2017 году с 1,6% до 2,2%, сообщает пресс-служба НБУ.

«Это связано с благоприятным воздействием как внутренних, так и внешних факторов, что отражалось в лучших результатах экономической активности большинства отраслей во втором-третьем кварталах этого года, чем ожидалось ранее»,– говорится в сообщении.

В то же время, по данным регулятора, в 2018-2019 годах рост ВВП ускорится до 3,2% и 3,5% соответственно.

В НБУ отметили, что частное потребление останется основным двигателем экономического роста в эти годы благодаря повышению заработных плат и пенсий, улучшению потребительских настроений населения и активизации потребительского кредитования.

Напомним, правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых с 27 октября.

Как известно, проект госбюджета-2018 предусматривает экономический рост Украины в 2018 году на уровне 3% при инфляции 7%.