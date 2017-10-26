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В Черновцах в одной из школ отравились 55 учеников, 1 из которых был госпитализирован, сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета.

«В СОШ №27 начато санитароно-эпидемиологическое расследование в связи с тем, что 55 учеников младшей школы обратились к врачам с подозрением на отравление», – говорится в сообщении.

Как отметил начальник управления образования города Сергей Мартынюк, все ученики, которые заболели, вчера посещали группу продленного дня и обедали в школе.

«Услуги по организации питания в этой школе предоставляет ООО «Мега Крокус» (руководитель Василий Пацарнюк). Управление образования и администрация школы об инциденте сообщили в соответствующие службы для назначения санитарно-эпидемиологического расследования. Специалисты управления образования работают на месте, вызваны представители ООО «Мега Крокус», – подчеркнул он.

Также отмечается, что из 55 учеников, которые по состоянию на 26 октября отсутствуют в школе по болезни, один ребенок находится на стационарном лечении, остальные - лечатся амбулаторно.
ForUm

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