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Напавший на полицейского во время столкновений под Верховной Радой 17 октября Петр Олийнык живет в резиденции «Межигорье», сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что 17 октября во время стычек у ВРУ пострадал спецназовец из Кропивницкого.

«Тогда группа лиц сорвала защитную амуницию, набросилась с кулаками на полицейского, а когда он упал – били его ногами», - говорится в сообщении.

По факту избиения полицейского следователи Печерского УП начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

«В рамках расследования была установлена ​​причастность к избиению полицейского Петра Олийныка. Выяснилось, что мужчина с февраля 2014 живет в президентской резиденции «Межигорье». Именно там, в кабинете Януковича, следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК», - говорится в сообщении.

Напомним, Печерский районный суд арестовал Олийныка на 60 суток без права внесения залога.

 

 
ForUm

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