Напавший на полицейского во время столкновений под Верховной Радой 17 октября Петр Олийнык живет в резиденции «Межигорье», сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве напомнили, что 17 октября во время стычек у ВРУ пострадал спецназовец из Кропивницкого.
«Тогда группа лиц сорвала защитную амуницию, набросилась с кулаками на полицейского, а когда он упал – били его ногами», - говорится в сообщении.
По факту избиения полицейского следователи Печерского УП начали уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
«В рамках расследования была установлена причастность к избиению полицейского Петра Олийныка. Выяснилось, что мужчина с февраля 2014 живет в президентской резиденции «Межигорье». Именно там, в кабинете Януковича, следователи объявили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК», - говорится в сообщении.
Напомним, Печерский районный суд арестовал Олийныка на 60 суток без права внесения залога.
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