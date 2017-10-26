Несмотря на катастрофические проблемы с наполнением государственного бюджета, Украину продолжают безнаказанно грабить организованные преступные группировки, поделившие между собой еще во времена Януковича рынок контрабандной продукции. С начала 2017 года, коррупционные схемы таможенного оформления лишь двух видов товаров – тканей и обуви, импорт которых на 90% контролирует «король» одесской контрабанды Вадим Альперин, причинили государственному бюджету ущерб в размере 383,9 млн грн.

Сигнал в НАБУ

Суммы, которые разворовываются на украинских таможнях участниками организованных преступных групп настолько велики, а действия контрабандистов настолько циничны и безнаказанны, что даже первые лица Государственной фискальной службы Украины начали официально открещиваться от причастности к царящему на таможнях хаосу, предупреждая правоохранительные органы о совершаемых преступлениях.

Недавно официальное обращение к Генеральной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро Украины направил первый заместитель главы ГФСУ Сергей Билан.

Он проинформировал, что в течение 2016-2017 годов, на таможенных пунктах страны, активно процветают схемы занижения таможенной стоимости импорта, а точнее – узаконивая контрабандных потоков.

Источники из ГФСУ подтвердили нашему изданию, что в схемах задействованы руководители таможенных пунктов, судьи административных и апелляционных судов. Возглавляют ОПГ более чем одиозные преступники. А политическую «крышу» обеспечивают народные депутаты и высшие должностные лица государства.

Билан свидетельствует, что за отчетный период, только с одной Киевской городской таможни, государственный бюджет недополучил 90,8 млн грн. Кроме того, до конца года, Украина рискует лишиться еще 300 с лишним миллионов, которые коррупционные суды уже постановили выплатить контрабандистам.

В целом, по словам куратора налогового направления ГФСУ, ежемесячно судьи «вымывают» из бюджета в пользу ОПГ, в среднем, $3 млн.

Игры с географией

Как пояснил информированный источник из ГФСУ, приведенная Биланом статистика касается исключительно потерь от контрабанды ткани и обуви, поступающей в страну через Киевскую таможню. Руководит организованной преступной группировкой вор в законе с израильским гражданством по прозвищу «Король одесской контрабанды» Вадим Альперин.

В следующих материалах нашего журналистского расследования мы подробно расскажем о всех участниках ОПГ Альперина, и роли каждого из них в реализации преступных схем в Украине.

А для начала детализируем усовершенствованный план действий, который более чем успешно вот уже, как четвертый год после Революции Достоинства, реализовывают одесский куратор контрабандного рынка одежды.

Начнем с того, что Альперин поставляет в Украину грузы через несколько десятков компаний-импортеров, пул которых, по мере успешного завершения афер, постоянно обновляется.

Каждая фирма зарегистрирована в Одессе (некоторые даже по одному юридическому адресу). Приведем лишь немногие из них:

ООО «ТРЕЙД ЛАЙНС» (Код 40545329) – 2 153 992 грн

Мальчик Татьяна Александровна

65098, город Одесса, ул. Привозная, дом 1

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн.

ООО «РЕМБУДСТАР» (Код 40621320) – 5 772 327 грн

Павленко Анна Сергеевна

65078, город Одесса, ул. Валентины Терешковой, дом 15

Размер взноса в уставный фонд – 100 000 грн

ООО «РКС АГРОСЕЙЛ» (Код 40637168) – 6 707 573 грн

Чумаченко Павел Павлович

65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

ООО «АЛЬ МАК» (Код 40691094) – 646 534 грн

Шугайло Владимир Анатольевич

65098, город Одесса, ул. Привозная, дом 1

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

ООО «ПЛЮС-ГРАНИТ-ИНВЕСТ» (Код 40825989) – 90 721 874 грн

Царолунга Дмитрий Михайлович

65033, город Одесса, ул. Василия Стуса, дом 2Д

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн

ООО «ДЕВОПС» (Код 41005089) – 18 930 661 грн

Майданюк Артур Анатольевич

65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн

ООО «БЛЭК СИ ТОРГ» (Код 41190731) – 15 462 267 грн

Матвейчук Светлана Юрьевна

65005, город Одесса, ул. Дальницкая, дом 50/17

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

ООО «ЛАНИСТЕР» (Код 41208240) – 105 720 382 грн

Матусар Катерина Вячеславовна

65031, город одесса, ул. Михаила Грушевского, дом 15А

Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн

ООО «ЭЛАРА ТРЕЙД» (Код 41375771) – 32 619 122 грн

Перепелица Дмитрий Викторович

65011, город Одесса, ул. Успенская, дом 40

Размер взноса в уставный фонд – 700 000 грн

ООО «АКСОН МАКСИМА ТРЕЙД» (Код 41414792) – 30 159 770 грн

Третьяченко Николай Григорьевич

65039, город Одесса, ул. Транспортная, дом 3Б

Размер взноса в уставный фонд – 700 000 грн

ООО «КРИССИСТЕМС» (Код 40892716) – 4 941 923 грн

Степанова Эвелина Николаевна

65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28

Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн

Все вышеперечисленные одесские предприятия, входящие в орбиту ОПГ Альперина, оформляют импорт исключительно на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФСУ. Это – одно из ключевых звеньев реализации преступной схемы. Одесская регистрация фирм позволяет отсуживать у государства огромные суммы в лояльных Альперину Одесском окружном административном суде и Одесском апелляционном административном суде. А руководству Киевской таможни «игры с географией» предоставляют официальный повод не являться на судебные заседания в Одессу по причине отсутствия в госбюджете средств на командировки.

50 центов за кило

На таможенном посту «Столичный» контейнеры ОПГ Альперина декларируются фирмами-импортерами по $0,5 за килограмм находящегося в них груза. Для минимизации платежей при оформлении обуви, задействованные в ОПГ таможенники нарушают 55 статью Налогового кодекса Украины. В ситуации с тканями – 260 статью.

«Статья 55 НКУ предусматривает, что в случае несогласия таможенного инспектора с задекларированной стоимостью импорта, органами таможни должна быть установлена максимальная таможенная ставка, применяемая к определенному виду товара. Для обуви такая ставка составляет $6,56 за кг. Декларант должен оплатить в полном объеме все таможенные платежи. В том числе предоставить финансовые гарантии на оплату разницы между задекларированной им стоимостью и откорректированной органами таможни. Только после выполнения этих гарантий товар пускается в оборот, а фирма-импортер получает 90 дней для оспаривания установленных таможней ставок в суде. Участники ОПГ так и делают. Однако, таможенники, под диктовку людей Альперина, устанавливают не рекомендуемую 55 статьей НКУ максимальную ставку для обуви в 6,56 $/кг, а заниженную. В одном из случаев – 4,4 $/кг. Примерно также происходит и с оформлением тканей по 260 статье НКУ. Вместо максимальной ставки в размере 3,75 $/кг, ткань оформляется таможенниками по цене в 2,05 $/кг. В итоге, только на первом этапе схемы минимизации таможенных платежей преступники не доплачивают государству лишь с одной декларации (1 контейнера) импортируемой обуви $17000, завозимой ткани - $19000», - пояснил источник ГФСУ.

Он уточнил также, что в данной схеме игнорирование таможенниками рекомендуемых законом ставок, а также выносимые ими решения о нецелесообразности обращения за уточнением ставки к государственной системе рисков АСАУР, позволяет контрабандистам легко доказать в суде ошибки таможенных инспекторов.

Дальше начинается самое интересное…

Судебный блок

После того, как товар покинул пределы таможни и ушел в продажу, фирмы Альперина обращаются в Одесский окружной административный суд с иском о запрете таможне перечислять уплаченные ими за весь период хозяйственной деятельности финансовые гарантии на счета Госказначейства.

Рассмотрение исков компаний Альперина всегда попадает к одним и тем же двум судьям, фамилии которых мы назовем в следующем материале. Судьи удовлетворяют требования истцов.

Далее, юридический отдел Киевской таможни оспаривает решение первой судебной инстанции в апелляции. Однако, на судебные заседания представители истца не являются (причина – нет денег на командировки). В итоге, Одесский апелляционный административный суд принимает 3 варианта решений:

Вернуть разницу между изначально задекларированной стоимостью товара (0,5 $кг) и начисленной таможенными органами суммы на счета фирмы – импортера; Оставить эти деньги на счетах таможни при условии использования средств в качестве оплаты будущих таможенных оформлений грузов компанией-импортером; Разрешить компании-импортеру не подавать новую декларацию при растамаживании тканей после определения лабораторией вида и подлинной стоимости такого товара (проще говоря, ткань уходит на рынок по заниженной таможенной стоимости. Но если даже лаборатория установит задним числом, что стоит такая ткань гораздо дороже, суд снимает с импортера обязанность заплатить полную сумму таможенных платежей. К тому же, как правило, сразу после вынесения судебных решений, компании перестают существовать. Требовать правильные налоги попросту не с кого. Регистрируется новая «прокладка». И все начинается с начала по тем же схемам)

Четверть «ярда» за полгода

В общей сложности, с начала текущего года, фирмы Альперина отсудили у государства 383 823 827,29 грн, оспорив 949 деклараций. Более детальную информацию можно почерпнуть из следующей таблицы, которую нам любезно предоставил источник из ГФСУ.

№ Назва компанії Код ЄДРПУО кіл-ть декларацій Дата постанови № постанови Кошти до повернення 1 ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС" 40545329 39 02 червня 2017 815/2628/17 17 916 888,90 грн 2 ТОВ "ЛАНИСТЕР" 41208240 270 14 вересня 2017 815/3509/17 108 000 000 грн 3 ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ" 41190731 36 02 червня 2017 815/2627/17 15 462 266,65 грн 4 ТОВ "ДЕВОПС" 41005089 42 28 квітня 2017 815/1883/17 18 930 660,81 грн 5 ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" 40825989 92 1 серпня 2017 815/3499/17 38 436 671,91 грн 6 ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ" 40825989 141 5 вересня 2017 815/4520/17 56 400 000 грн 7 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 60 08 вересня 2017 815/1972/17 24 000 000 грн 8 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 45 10 серпня 2017 815/1933/17 18 000 000 грн 9 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 122 26 травня 2017 815/1933/17 56 505 011,99 грн 10 ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ" 40637168 61 01 червня 2017 815/1972/17 24 400 000 грн 11 ТОВ "РЕМБУДСТАР" 40621320 17 02 червня 2017 815/2618/17 5 772 327,03 грн

«Растаможка» продолжается

Почему на преступные схемы закрывают глаза правоохранительные органы, вопрос риторический. Однако если вдруг ГПУ или НАБУ все же проснутся, следующая информация для них наверняка будет полезной в деле борьбы с коррупцией на таможне.

Как нам стало известно, с начала текущего месяца, на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФСУ, полным ходом идет оформление по вышеизложенным схемам ткани и обуви двумя очередными фирмами Альперина – ООО «Прогресс-Тренд» и ООО «Бенефинит Ком».

Как свидетельствуют данные нашего источника, с 1 по 6 октября текущего года были растаможены 21 контейнер с обувью и 35 с тканью. С 7 по 13 октября – 58 с обувью и 46 с тканью. С 14 по 20 октября – еще по 35 контейнеров с тем и другим товаром.

Если учесть, что на каждой декларации фирм Альперина государственный бюджет в среднем теряет 400 тысяч гривен, не сложно подсчитать, на какую сумму «Король одесской контрабанды» кинул Украину за последний неполный месяц – чуть больше чем на 14 млн грн!

P.S.

О «вечном»

Одесский бизнесмен Вадим Альперин многие годы считается неофициальным королем контрабанды. Его «схемы» работали при режиме Януковича, процветают они и спустя 4 года после Революции Достоинства. Меняются президенты, главы таможни и СБУ, а Вадик Альперин остается. И не только на свободе, но и, фактически, у руля всей «черной контрабанды» и «налоговых ям». Самое странное, что об этом знают правоохранители всех ведомств. И ничего не могут поделать с «вечным Альпериным». Или, просто не хотят. Скорее всего потому, что метод Альперина чрезвычайно прост – он покупает всех. В том числе и сотрудников СБУ, которые первыми должны были бы его остановить. Спрашивается, что изменилось со времен Януковича?

Международной общественности Альперин известен как владелец печально известного судна «Фаина», которое было захвачено сомалийскими пиратами с сомнительным грузом оружия и боеприпасов на борту. В Средиземноморском регионе имидж Альперину сделала история с захватом судна «Этель», хозяева которого кинули ливийских бизнесменов на 597 автомобилей марки «Хюндай». В Украине Альперина связывают с целым рядом отраслевых и региональных бизнес-схем, общий смысл которых сводится к минимизации налогов и хищению бюджетных средств.

Более подробно с нашим «героем» можно познакомиться здесь