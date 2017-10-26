Несмотря на катастрофические проблемы с наполнением государственного бюджета, Украину продолжают безнаказанно грабить организованные преступные группировки, поделившие между собой еще во времена Януковича рынок контрабандной продукции. С начала 2017 года, коррупционные схемы таможенного оформления лишь двух видов товаров – тканей и обуви, импорт которых на 90% контролирует «король» одесской контрабанды Вадим Альперин, причинили государственному бюджету ущерб в размере 383,9 млн грн.
Сигнал в НАБУ
Суммы, которые разворовываются на украинских таможнях участниками организованных преступных групп настолько велики, а действия контрабандистов настолько циничны и безнаказанны, что даже первые лица Государственной фискальной службы Украины начали официально открещиваться от причастности к царящему на таможнях хаосу, предупреждая правоохранительные органы о совершаемых преступлениях.
Недавно официальное обращение к Генеральной прокуратуре и Национальному антикоррупционному бюро Украины направил первый заместитель главы ГФСУ Сергей Билан.
Он проинформировал, что в течение 2016-2017 годов, на таможенных пунктах страны, активно процветают схемы занижения таможенной стоимости импорта, а точнее – узаконивая контрабандных потоков.
Источники из ГФСУ подтвердили нашему изданию, что в схемах задействованы руководители таможенных пунктов, судьи административных и апелляционных судов. Возглавляют ОПГ более чем одиозные преступники. А политическую «крышу» обеспечивают народные депутаты и высшие должностные лица государства.
Билан свидетельствует, что за отчетный период, только с одной Киевской городской таможни, государственный бюджет недополучил 90,8 млн грн. Кроме того, до конца года, Украина рискует лишиться еще 300 с лишним миллионов, которые коррупционные суды уже постановили выплатить контрабандистам.
В целом, по словам куратора налогового направления ГФСУ, ежемесячно судьи «вымывают» из бюджета в пользу ОПГ, в среднем, $3 млн.
Игры с географией
Как пояснил информированный источник из ГФСУ, приведенная Биланом статистика касается исключительно потерь от контрабанды ткани и обуви, поступающей в страну через Киевскую таможню. Руководит организованной преступной группировкой вор в законе с израильским гражданством по прозвищу «Король одесской контрабанды» Вадим Альперин.
В следующих материалах нашего журналистского расследования мы подробно расскажем о всех участниках ОПГ Альперина, и роли каждого из них в реализации преступных схем в Украине.
А для начала детализируем усовершенствованный план действий, который более чем успешно вот уже, как четвертый год после Революции Достоинства, реализовывают одесский куратор контрабандного рынка одежды.
Начнем с того, что Альперин поставляет в Украину грузы через несколько десятков компаний-импортеров, пул которых, по мере успешного завершения афер, постоянно обновляется.
Каждая фирма зарегистрирована в Одессе (некоторые даже по одному юридическому адресу). Приведем лишь немногие из них:
- ООО «ТРЕЙД ЛАЙНС» (Код 40545329) – 2 153 992 грн
Мальчик Татьяна Александровна
65098, город Одесса, ул. Привозная, дом 1
Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн.
- ООО «РЕМБУДСТАР» (Код 40621320) – 5 772 327 грн
Павленко Анна Сергеевна
65078, город Одесса, ул. Валентины Терешковой, дом 15
Размер взноса в уставный фонд – 100 000 грн
- ООО «РКС АГРОСЕЙЛ» (Код 40637168) – 6 707 573 грн
Чумаченко Павел Павлович
65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28
Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн
- ООО «АЛЬ МАК» (Код 40691094) – 646 534 грн
Шугайло Владимир Анатольевич
65098, город Одесса, ул. Привозная, дом 1
Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн
- ООО «ПЛЮС-ГРАНИТ-ИНВЕСТ» (Код 40825989) – 90 721 874 грн
Царолунга Дмитрий Михайлович
65033, город Одесса, ул. Василия Стуса, дом 2Д
Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн
- ООО «ДЕВОПС» (Код 41005089) – 18 930 661 грн
Майданюк Артур Анатольевич
65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28
Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн
- ООО «БЛЭК СИ ТОРГ» (Код 41190731) – 15 462 267 грн
Матвейчук Светлана Юрьевна
65005, город Одесса, ул. Дальницкая, дом 50/17
Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн
- ООО «ЛАНИСТЕР» (Код 41208240) – 105 720 382 грн
Матусар Катерина Вячеславовна
65031, город одесса, ул. Михаила Грушевского, дом 15А
Размер взноса в уставный фонд – 600 000 грн
- ООО «ЭЛАРА ТРЕЙД» (Код 41375771) – 32 619 122 грн
Перепелица Дмитрий Викторович
65011, город Одесса, ул. Успенская, дом 40
Размер взноса в уставный фонд – 700 000 грн
- ООО «АКСОН МАКСИМА ТРЕЙД» (Код 41414792) – 30 159 770 грн
Третьяченко Николай Григорьевич
65039, город Одесса, ул. Транспортная, дом 3Б
Размер взноса в уставный фонд – 700 000 грн
- ООО «КРИССИСТЕМС» (Код 40892716) – 4 941 923 грн
Степанова Эвелина Николаевна
65005, город Одесса, ул. Мельницкая, дом 28
Размер взноса в уставный фонд – 500 000 грн
Все вышеперечисленные одесские предприятия, входящие в орбиту ОПГ Альперина, оформляют импорт исключительно на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФСУ. Это – одно из ключевых звеньев реализации преступной схемы. Одесская регистрация фирм позволяет отсуживать у государства огромные суммы в лояльных Альперину Одесском окружном административном суде и Одесском апелляционном административном суде. А руководству Киевской таможни «игры с географией» предоставляют официальный повод не являться на судебные заседания в Одессу по причине отсутствия в госбюджете средств на командировки.
50 центов за кило
На таможенном посту «Столичный» контейнеры ОПГ Альперина декларируются фирмами-импортерами по $0,5 за килограмм находящегося в них груза. Для минимизации платежей при оформлении обуви, задействованные в ОПГ таможенники нарушают 55 статью Налогового кодекса Украины. В ситуации с тканями – 260 статью.
«Статья 55 НКУ предусматривает, что в случае несогласия таможенного инспектора с задекларированной стоимостью импорта, органами таможни должна быть установлена максимальная таможенная ставка, применяемая к определенному виду товара. Для обуви такая ставка составляет $6,56 за кг. Декларант должен оплатить в полном объеме все таможенные платежи. В том числе предоставить финансовые гарантии на оплату разницы между задекларированной им стоимостью и откорректированной органами таможни. Только после выполнения этих гарантий товар пускается в оборот, а фирма-импортер получает 90 дней для оспаривания установленных таможней ставок в суде. Участники ОПГ так и делают. Однако, таможенники, под диктовку людей Альперина, устанавливают не рекомендуемую 55 статьей НКУ максимальную ставку для обуви в 6,56 $/кг, а заниженную. В одном из случаев – 4,4 $/кг. Примерно также происходит и с оформлением тканей по 260 статье НКУ. Вместо максимальной ставки в размере 3,75 $/кг, ткань оформляется таможенниками по цене в 2,05 $/кг. В итоге, только на первом этапе схемы минимизации таможенных платежей преступники не доплачивают государству лишь с одной декларации (1 контейнера) импортируемой обуви $17000, завозимой ткани - $19000», - пояснил источник ГФСУ.
Он уточнил также, что в данной схеме игнорирование таможенниками рекомендуемых законом ставок, а также выносимые ими решения о нецелесообразности обращения за уточнением ставки к государственной системе рисков АСАУР, позволяет контрабандистам легко доказать в суде ошибки таможенных инспекторов.
Дальше начинается самое интересное…
Судебный блок
После того, как товар покинул пределы таможни и ушел в продажу, фирмы Альперина обращаются в Одесский окружной административный суд с иском о запрете таможне перечислять уплаченные ими за весь период хозяйственной деятельности финансовые гарантии на счета Госказначейства.
Рассмотрение исков компаний Альперина всегда попадает к одним и тем же двум судьям, фамилии которых мы назовем в следующем материале. Судьи удовлетворяют требования истцов.
Далее, юридический отдел Киевской таможни оспаривает решение первой судебной инстанции в апелляции. Однако, на судебные заседания представители истца не являются (причина – нет денег на командировки). В итоге, Одесский апелляционный административный суд принимает 3 варианта решений:
- Вернуть разницу между изначально задекларированной стоимостью товара (0,5 $кг) и начисленной таможенными органами суммы на счета фирмы – импортера;
- Оставить эти деньги на счетах таможни при условии использования средств в качестве оплаты будущих таможенных оформлений грузов компанией-импортером;
- Разрешить компании-импортеру не подавать новую декларацию при растамаживании тканей после определения лабораторией вида и подлинной стоимости такого товара (проще говоря, ткань уходит на рынок по заниженной таможенной стоимости. Но если даже лаборатория установит задним числом, что стоит такая ткань гораздо дороже, суд снимает с импортера обязанность заплатить полную сумму таможенных платежей. К тому же, как правило, сразу после вынесения судебных решений, компании перестают существовать. Требовать правильные налоги попросту не с кого. Регистрируется новая «прокладка». И все начинается с начала по тем же схемам)
Четверть «ярда» за полгода
В общей сложности, с начала текущего года, фирмы Альперина отсудили у государства 383 823 827,29 грн, оспорив 949 деклараций. Более детальную информацию можно почерпнуть из следующей таблицы, которую нам любезно предоставил источник из ГФСУ.
|
№
|
Назва компанії
|
Код ЄДРПУО
|
кіл-ть декларацій
|
Дата постанови
|
№ постанови
|
Кошти до повернення
|
|
1
|
ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙНС"
|
40545329
|
39
|
02 червня 2017
|
815/2628/17
|
17 916 888,90 грн
|
|
2
|
ТОВ "ЛАНИСТЕР"
|
41208240
|
270
|
14 вересня 2017
|
815/3509/17
|
108 000 000 грн
|
|
3
|
ТОВ "БЛЕК СІ ТОРГ"
|
41190731
|
36
|
02 червня 2017
|
815/2627/17
|
15 462 266,65 грн
|
|
4
|
ТОВ "ДЕВОПС"
|
41005089
|
42
|
28 квітня 2017
|
815/1883/17
|
18 930 660,81 грн
|
|
5
|
ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ"
|
40825989
|
92
|
1 серпня 2017
|
815/3499/17
|
38 436 671,91 грн
|
|
6
|
ТОВ "ПЛЮС-ГРАНІТ-ІНВЕСТ"
|
40825989
|
141
|
5 вересня 2017
|
815/4520/17
|
56 400 000 грн
|
|
7
|
ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ"
|
40637168
|
60
|
08 вересня 2017
|
815/1972/17
|
24 000 000 грн
|
|
8
|
ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ"
|
40637168
|
45
|
10 серпня 2017
|
815/1933/17
|
18 000 000 грн
|
|
9
|
ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ"
|
40637168
|
122
|
26 травня 2017
|
815/1933/17
|
56 505 011,99 грн
|
|
10
|
ТОВ "РКС АГРОСЕЙЛ"
|
40637168
|
61
|
01 червня 2017
|
815/1972/17
|
24 400 000 грн
|
|
11
|
ТОВ "РЕМБУДСТАР"
|
40621320
|
17
|
02 червня 2017
|
815/2618/17
|
5 772 327,03 грн
|
|
|
«Растаможка» продолжается
Почему на преступные схемы закрывают глаза правоохранительные органы, вопрос риторический. Однако если вдруг ГПУ или НАБУ все же проснутся, следующая информация для них наверняка будет полезной в деле борьбы с коррупцией на таможне.
Как нам стало известно, с начала текущего месяца, на таможенном посту «Столичный» Киевской таможни ГФСУ, полным ходом идет оформление по вышеизложенным схемам ткани и обуви двумя очередными фирмами Альперина – ООО «Прогресс-Тренд» и ООО «Бенефинит Ком».
Как свидетельствуют данные нашего источника, с 1 по 6 октября текущего года были растаможены 21 контейнер с обувью и 35 с тканью. С 7 по 13 октября – 58 с обувью и 46 с тканью. С 14 по 20 октября – еще по 35 контейнеров с тем и другим товаром.
Если учесть, что на каждой декларации фирм Альперина государственный бюджет в среднем теряет 400 тысяч гривен, не сложно подсчитать, на какую сумму «Король одесской контрабанды» кинул Украину за последний неполный месяц – чуть больше чем на 14 млн грн!
P.S.
О «вечном»
Одесский бизнесмен Вадим Альперин многие годы считается неофициальным королем контрабанды. Его «схемы» работали при режиме Януковича, процветают они и спустя 4 года после Революции Достоинства. Меняются президенты, главы таможни и СБУ, а Вадик Альперин остается. И не только на свободе, но и, фактически, у руля всей «черной контрабанды» и «налоговых ям». Самое странное, что об этом знают правоохранители всех ведомств. И ничего не могут поделать с «вечным Альпериным». Или, просто не хотят. Скорее всего потому, что метод Альперина чрезвычайно прост – он покупает всех. В том числе и сотрудников СБУ, которые первыми должны были бы его остановить. Спрашивается, что изменилось со времен Януковича?
Международной общественности Альперин известен как владелец печально известного судна «Фаина», которое было захвачено сомалийскими пиратами с сомнительным грузом оружия и боеприпасов на борту. В Средиземноморском регионе имидж Альперину сделала история с захватом судна «Этель», хозяева которого кинули ливийских бизнесменов на 597 автомобилей марки «Хюндай». В Украине Альперина связывают с целым рядом отраслевых и региональных бизнес-схем, общий смысл которых сводится к минимизации налогов и хищению бюджетных средств.
Более подробно с нашим «героем» можно познакомиться здесь
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