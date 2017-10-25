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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке в более полумиллиона гривен двух полицейских из Днепропетровской области, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители задокументировали, что полицейские требовали 540 тысяч гривен от местного бизнесмена за содействие в снятии ареста с целостного имущественного комплекса.

Оперативники спецслужбы «взяли» в центре Днипра посредника при получении всей суммы взятки. Подполковников полиции сотрудники СБУ задержали на рабочих местах согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
ForUm

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