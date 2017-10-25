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Ученые доказали, что лечение с применением стволовых клеток является эффективным средством от старения без побочных эффектов. Об этом говорится в исследовании, опубликованном изданием The Journals of Gerontology.

«Да, было проведено два клинических испытания трансплантации мезенхимальных стволовых клеток (МСК) у больных пожилых людей, и эти исследования являются потенциальными ориентирами при лечении старения», - говорится в сообщении.

Оба исследования являются раннефазовыми исследованиями небольшого количества участников, предназначенных прежде всего для оценки безопасности, сообщает Укринформ.

Тем не менее, сообщается, что результаты являются впечатляющими и, как минимум, прокладывают путь к большим рандомизированным клиническим испытаниям.

Во время первого исследования аллогенные МСК, собранные из костного мозга младших доноров в возрасте 20-45 лет, использовались для лечения 15 больных пациентов (средний возраст 78 лет).

Через шесть месяцев у испытуемой группы людей улучшились показатели физической активности и общего качества жизни, а также повысился уровень белков, которые противодействуют развитию опухолей.

Во время второго исследования половина пациентов получили МСК, а другие - плацебо. Участниками были 30 больных пациентов, средний возраст которых 76 лет. Ученые не обнаружили побочных эффектов от терапии и подтвердили ее эффективность.

Сегодня стволовые клетки, как считается, играют центральную роль в старении.

Трансплантация стволовых клеток была начата людьми с 1950-х годов, в частности для миелопролиферативных расстройств, где трансплантация гемопоэтичных стволовых клеток стала обычным лечением.

Отмечается, что для пожилых пациентов аллогенные стволовые клетки, собранные у младших доноров, лучше, поскольку возрастные изменения в стволовых клетках делают их менее эффективными для трансплантации.

Так, мезенхимальные стволовые клетки у молодых мышей, введенные старым мышам, улучшили возрастной остеопороз и увеличили продолжительность жизни. Сообщается также, что трансплантация стволовых клеток от молодых мышей старым улучшает сердечную и репродуктивную функцию.
ForUm

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