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В оккупированном Донецке боевики обстреляли беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщается в отчете СММ. 

Отмечается, что утром 23 октября, находясь на ул. Кобринской в микрорайоне Трудовские Петровского района подконтрольного «ДНР» Донецка (15 км к юго-западу от центра города), команда миссии слышала 4–5 очередей из стрелкового оружия в 50–100 м к востоку от своего местонахождения, в районе, где наблюдатели осуществляли полет мини-БПЛА.

По оценке наблюдателей, выстрелы были произведены по БПЛА, который удалось благополучно посадить.

СММ уведомила Совместный центр контроля и координации (СЦКК) об этом полете за 1 час, а также о своих планах осуществить дополнительный полет. Команда миссии решила не осуществлять второй полет БПЛА.

 
ForUm

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