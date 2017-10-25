Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении участвовать в выборах президента в 2018 году, заявила, что ее нельзя судить за слова о Крыме.
«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, — политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине», — сказала Собчак РИА Новости.
Напомним, ранее Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым - украинский.
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