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Прокуратура Автономной Республики Крым по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего депутата Верховной Рады Крыма, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе расследования уголовного производства получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 года указанный депутат оказал помощь и содействие оккупации Крыма.

В частности, при его непосредственном участии незаконно принят ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование «Республика Крым».

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
ForUm

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