Информация о вырубке 14 тысяч гектаров леса под строительство курорта «Свидовец» не соответствует действительности, заявил глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе чиновника.

«Обнародованная некоторыми СМИ новость о том, что под строительство курорта «Свидовец» вырежут 14 тыс. гектаров леса, не соответствует действительности. Это грубая фальшивка, которую написала «общественная активистка» с сыроварни в Нижнем Селище Хустского района, а затем ее, не разобравшись, подхватили некоторые СМИ», - заявил Москаль.

Он разъяснил, что, во-первых, сам курорт будет занимать площадь 1400 гектаров (то есть в десять раз меньше, чем «вырежут леса под его строительство»). Во-вторых, часть этой территории расположена в долинах, где лес вообще не растет из-за природных условий.

В-третьих, лес изымается постановлением Кабмина, которого пока нет. В-четвертых, в случае положительных выводов и после прохождения всех экспертиз под строительство «Свидовца» планируется изъять всего 650 гектаров площади с Ясинянского лесхоза, которая в большинстве своем не залеснена.

«Я прошу «общественную активистку», которая работает в сыроварне и пишет в «Фейсбуке» об очередной зраде с вырубкой 14 тыс. гектаров леса, все-таки заниматься производством сыра. Потому что если сыровар начинает заниматься природоохраной, то из него не получится ни сыродела, ни природоохранника. Также призываю СМИ критически относиться к различным информационным вбросам, которые пишут в соцсетях некомпетентные люди», - заявил Москаль.

Он отметил, что Кабмин всего один раз удалил на Закарпатье лес под строительство курорта – в Синяке в Мукачевском районе.

«В ноябре 2007 г. премьер-министр Янукович согласовал здесь расположения туристического комплекса на площади 350 гектаров (303,6 га - земли Мукачевского лесхоза и 46,3 га - земли запаса Чинадиевского поселкового совета). В феврале 2008 г. премьер-министр Тимошенко это распоряжение Януковича отменила. А в феврале 2011г. премьер-министр Азаров распоряжение Януковича восстановил», - уточнил глава ОГА.

«На этих землях Виктор Балога обещал сделать рекреационный комплекс с инвестициями в 150 млн долларов, гостиницами на три тысячи отдыхающих, парковыми зонами, горнолыжными подъемниками и т.д. А в результате построил здесь свою дачу и оградил территорию металлической сеткой, по которой пустил ток», - резюмировал Москаль.