Служба безопасности Украины опровергла информацию о предотвращении покушения на Президента Петра Порошенко, которая23 октября рассылалась СМИ якобы от имени пресс-службы ведомства.

«Фейковое сообщение о предотвращении СБУ покушения на Президента Украины было отправлено из одной из соседних стран с почты [email protected] с заменой настоящего адреса пресс-службы ведомства».

При этом никаких фактов взлома официальных почтовых и вебресурсов СБУ не зафиксировано.