Председатель Социалистической партии Украины Илья Кива заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2019 году. Об этом он сказал в эфире 112 Украина в понедельник вечером.

«Конечно, я буду участвовать (в выборах – ред). Мне сейчас уже нужно себя готовить. По-другому ты никак не победишь. Это соревнование, это спорт», - заявил политик.

В ответ на вопрос, сможет ли он побороть своих соперников, Кива сказал, что «соперник должен быть на две головы выше, чтобы появился опыт борьбы с ними».

«Меня ничего не остановит. Придет время, и я выиграю, если не в 2019, то пусть через выборы. И это произойдет. Я это знаю, я в это верю, поэтому я и пришел в политику», - отметил Кива.

На вопрос, где он возьмет деньги на предвыборную кампанию, Кива заявил, что ему «помогут украинцы».

«Когда будем готовы к изменениям, тогда найдутся люди, которые будут готовы», - добавил политик.

Позже, очевидно воодушевленный своим решением, Кива написал о нем на странице в Facebook.

«Я, Кива Илья, буду принимать участие в президентских выборах!!!» - написал он на государственном языке.