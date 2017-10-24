В России у Ростова-на-Дону пропали двое украинцев, которые путешествовали автостопом в Грузию.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Пропавшие – 25-летний Александр Бабинец и 28-летний Сергеем Велев.

«Они больше хотели в Грузию попасть, с местной кухней познакомиться, потому что они – работники ресторанной сферы. Саши нравилось общение с людьми, обслуживание. Это была его стихия. И он говорит, что поедем, а если получится, то останемся там, немного поработаем. Но главной целью был все же отдых. Они хотели попутешествовать, увидеть другие страны», - рассказала мама Бабинца Елена.

Во время путешествия парни практически каждые три дня выходили на связь.

Ориентировочно 30 сентября ребята покинули Грузию, направившись домой коротким путем – по трассе Кавказ через Кабардино-Балкарию, Ставропольский и Краснодарский край России. По словам матери, они планировали вернуться в Украину так же, как и выезжали, - через Харьковскую область, проехав российский Белгород. Их путь пролегал через Ростов-на-Дону.

Именно близ Ростова-на-Дону ребята последний раз вышли на связь. Около 18:00 7 октября Александр сбросил матери геолокацию. Это было последнее сообщение.

Женщина сообщила, что обратилась в местную полицию и в посольство Украины в России.

Следователь Виктория Данова, которая ведет дело, сообщила, что сейчас они ожидают копию загранпаспорта Александра из райотдела ГМС и смогут подать парня в международный розыск.

По ее словам, можно быстро установить, где человек пересекал границу. А дальше информация уже передается всем участкам той страны, где находился человек, и правоохранители проверяют данные пропавшего. Далее сроки будут зависеть от того, как будут работать правоохранительные органы России.