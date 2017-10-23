В Очакове полиция расследует конфликт со стрельбой, произошедший между двумя военными.

По данным пресс-службы полиции Николаевской области, 21 октября нетрезвые мужчины после отдыха в одном из местных баров начали ссориться на улице. Конфликт закончился стрельбой.

Непроникающее огнестрельное ранение получил 27-летний военный, который был госпитализирован в больницу. Оказалось, что мужчина, устроивший стрельбу, тоже военнослужащий, только другой воинской части. В тот день он отдыхал с девушкой в ​​баре, а за соседним столиком находился пострадавший с другом. Когда заведение закрылось, а посетители стали расходиться, уже на улице между компаниями возник словесный конфликт.

По словам 23-летнего военного, жителя Одесской области, он начал стрелять, сначала в воздух, а затем и в оппонента, чтобы не подвергать опасности себя и подругу, ведь силы были не равные. В свою очередь пострадавший уверяет, что инициатором ссоры изначально был не он. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства конфликта и проверяет версии уголовного преступления.

У военного полицейские изъяли травматическое оружие «Schmeisser», а с места события - три гильзы калибра 9 мм.

Следователями Очаковского отдела полиции проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч.1 с.125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение), что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Ожидаются результаты экспертных исследований. Продолжаются следственные мероприятия.