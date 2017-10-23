Группа специального назначения Вооруженных сил Украины завоевала «серебро» среди 139 команд во время международных соревнований «Exercise Cambrian Patrol – 2017» в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В течение 10 дней (с 13 по 22 октября) вблизи города Сенни Бридж Великобритании проводились ежегодные международные соревнования среди команд воинских частей. В этом году было заявлено 139 команд, 28 из которых представляли Вооруженные силы других стран. Более 80 команд сошли с дистанции, так и не сумев преодолеть все трудности перехода и задачи.

«Стальным» нужно было на первом этапе выдвинуться в район применения, принять решение, поставить задачу на ведение специальной разведки. Во время второго этапа соревнований, воины-спецназовцы выполняли специальные действия, одной из задач разведгруппа преодолела водную преграду (75м) в полном снаряжении при температуре воды 6 градусов. Также наши ребята организовывали работу по разминированию местности, оказание первой медицинской помощи и организацию медицинской эвакуации. Отдельно оценивались работа по наведению и корректировке огня артиллерийских средств и работу группы при боевом столкновении с противником, штурм и работа в здании, разминирование участка местности, работа с военнопленным согласно Женевским конвенциям, работа с масс-медиа и тому подобное.

Всего за 47,5 часов группа из восьми военнослужащих преодолела по горной местности 65 км.