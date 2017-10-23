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В Литве возле советских памятников начали устанавливать таблички о том, что надписи на памятниках возле захоронений времен Второй мировой войны не соответствуют правде.

Посольство РФ в Литве заявило, что такие действия оскорбляют память погибших, сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

«Это, безусловно, гнусный поступок, оскорбляющий память 970 солдат, включая четырех Героев Советского Союза, погибших в 1944 году при освобождении этой территории (город Немунеле Радвилишкис и его окрестности, - ред.) Литвы от немецко-фашистских захватчиков», - заявили в посольстве.

Также в дипведомстве пообещали привлечь юристов для правовой оценки «данного факта, по-своему объясняющего историю».

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Таблички установил муниципалитет Биржайского района на севере Литвы возле памятников вблизи захоронений солдат Красной Армии. Власти региона объяснили это «отражением справедливости».

На табличках, которые появились у мемориалов, говорится: «Погребение солдат СССР времен Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде».

По словам советника отдела по культурному наследию Биржайского муниципалитета, таблички установили без указаний сверху.

Отмечается, что речь идет о поясняющих надписях, выполненных еще в советский период литовской истории на памятниках погибшим в 1944 году во время Прибалтийской операции солдатам Красной Армии.
ForUm

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