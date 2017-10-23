Полиция ищет свидетелей ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли 5 человек и шестеро пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Харьковской области.

«Следственным управлением ГУ НП в Харьковской области проводится досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 18 октября текущего года около 20:40 на перекрестке ул. Сумской и пер. Мечникова.

В рамках расследования следователями устанавливаются личности граждан, которые находились на месте трагедии», - говорится в сообщении.

В связи с этим следственное управление обращается к свидетелям происшествия, а также к гражданам, которые зафиксированы на данных кадрах, предоставить информацию в СУ ГУНП в Харьковской области (отдел расследования преступлений в сфере транспорта) по адрес: ул. Маяковского, 22, каб. № 18, следователь Лобас Вячеслав Александрович, или по телефонам: 715-71-64, 067-743-06-99.

Напомним, 18 октября в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.

20 октября суд арестовал Зайцеву на 2 месяца без права внесения залога.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Защита заявила, что девушка принимала успокоительное.