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В понедельник, 23 октября, в Киеве впервые этой осенью на метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского температура воздуха опустилась до -1,9° С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 21 апреля – всего 184 дня. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Климатологи обсерватории информируют, что кратчайшие безморозный период в столице были в 1902 и 1945 – только 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.

Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, до ее официального начала еще далеко, ведь настоящая зима начнется, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0° С в сторону понижения. По средним климатическим срокам это должно произойти не раньше 26 ноября.
ForUm

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