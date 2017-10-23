Встреча украинского консула с Павлом Грибом в СИЗО фиксировалась на видео, состояние украинца усугубляется. Об этом в эфире 112 Украина сказал начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

«Встреча длилась примерно час. Администрацией СИЗО было предъявлено категорическое требование, как это было и 18 сентября, во время встречи. Общение должно происходить исключительно на русском языке и в присутствии заместителя начальника СИЗО и одного из охранников, который осуществлял видеодокументирование встречи», - отметили в МИД.

Состояние здоровья Гриба, по его словам, не улучшилось. Положительного эффекта от приема препаратов, которые назначили российские врачи, он не почувствовал. Наоборот, от приема одного из них, состояние его усложняется. По результатам проведенного медицинского обследования российской стороной, сообщается о том, что не выявлено противопоказаний для его дальнейшего пребывания в СИЗО.

«Хотел бы привлечь внимание к факту информации о том, что консулу якобы была разрешена встреча с Павлом Грибом 27 сентября и даже 19 октября, но это информация по словам Гриба. Генеральное консульство Украины не было проинформировано об этом. Мы делали запрос на проведение такой встречи, и предварительно был сигнал о том, что возможно провести эту встречу 27 сентября, однако, она не состоялась, я подчеркиваю, по этой причине – неинформирование генерального консульства о возможности проведения такой встречи», - добавил Кирилич.

Как ранее сообщал ForUm, 24 августа 19-летний украинец Павел Гриб поехал в Беларусь и исчез.

7 сентября ФСБ официально подтвердила задержание украинца.

По официальной информации, он находится в краснодарском СИЗО.

18 октября в России продлили арест для Гриба до следующего года.

Украинца обвиняют в подготовке к террористическому акту на школьной линейке в Сочи.