Служба безопасности запретила депутату парламента Грузии Кобе Накопии въезд в Украину сроком на 3 года.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Украинской правды.

Как следует из ответа ведомства, Служба безопасности 12 октября 2017 приняла решение о запрете въезда на три года гражданину Накопии, руководствуясь «интересами обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка».

Как сообщалось, Накопию не пустили в Украину 15 октября 2017 года в аэропорту «Борисполь».

В Госпогранслужбе тогда объяснили, что выполняли поручение правоохранительного органа, не уточнив при этом, какого именно.

Коба Накопия – бизнесмен, депутат парламента Грузии, который является одним из сторонников экс-президента Саакашвили. В Грузии оппоненты даже называют его «золотой кредиткой» бывшего главы государства.