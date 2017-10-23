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Сотрудники прокуратуры и СБУ провели обыски на Мужиевском месторождении золота и в помещениях ООО «Карпатская рудная компания» в городе Берегово (Закарпатская обл.) в рамках расследования уголовного дела по факту хищения имущества ООО «Закарпатполиметаллы».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Обыски были проведены по решению Печерского райсуда с целью изъятия доказательств противоправного завладения имуществом предприятия.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли документы и компьютерную технику.

Как отметили в ведомстве, уголовное дело по факту хищения имущества ООО «Закарпатполиметаллы» было возбуждено в мае 2014 года. Как установило следствие, в течение 2013-2014 гг. ООО «Карпатская рудная компания» и ООО «Горно-геологическое предприятие «Бриком» за бесценок выкупили ключевые активы государственного ООО «Закарпатполиметаллы», в частности, горно-обогатительную фабрику и комплекс зданий «вертикальной шахты РЕ 1».

По данным СМИ, эти предприятия имеют отношение к экс-министру внутренних дел Виталию Захарченко, который объявлен в розыск. Так, до августа 2016 владельцем ООО «Карпатская рудная компания» выступало ООО «Горно-металлургический комплекс», которое принадлежало донецкому бизнесмену Валерию Бредихину и его жене Елене Нюнькиной. При этом Бредихин был доверенным лицом Захарченко и имел с его женой Людмилой Захарченко совместную фирму «Линкруст». Сейчас Бредихину объявлено подозрение в хищении активов ООО «Закарпатполиметаллы», он сам объявлен в международный розыск в связи с сокрытием на временно оккупированной территории Донецкой области.

Однако после смены власти и потери административного воздействия в августе 2016 Бредихин продал ООО «Карпатская рудная компания» кипрской компании «Avellana Gold Ltd», которая через ряд оффшорных юрисдикций принадлежит конечному бенефициарному собственнику американцу Сэвэджем Брайану.

В то же время после перерегистрации активов не изменился донецкий контактный телефонный номер ООО «Карпатская рудная компания». При этом этот номер совпадает с номером еще одного бывшего актива Захарченко – Мраморного карьера «Трибушаны», торговой маркой которого он и сейчас владеет совместно с вышеупомянутым Бредихиным.

Сейчас Мужиевское месторождение является единственным достаточно разведанным в Украине, на котором ранее добывалось золото.

На сегодняшний день там находится 55 тонн золота, 1 млн тонн цинка и свинца разведанных запасов. В денежном эквиваленте – почти 3,8 миллиарда долларов.

Также на территории месторождения расположено хранилище отработанной породы. В этом хранилище уже есть 1 тонна добытого золота и 4,5 тонны серебра. Если перевести это на деньги, речь идет о 32 миллионах долларов и 3 миллионах долларов соответственно.
ForUm

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