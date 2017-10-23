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20-летней киевлянке Даяне Шаль, которая подозревается в похищении 1,5-месячного ребенка, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с электронным средством контроля сроком на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Такое решение суд принял в понедельник, 23 октября, удовлетворив таким образом ходатайство Киевской местной прокуратуры №5 в полном объеме.

Напомним, действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего) УК Украины, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Причастность ее сожителя к указанному преступлению проверяется.

Напомним, в пятницу, 20 октября, на столичной Оболони в детском саду №606 у мужчины похитили ребенка

На следующий день, 21 октября, полиция задержала похитительницу
ForUm

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