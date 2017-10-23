Боевики «Исламского государства» в октябре казнили 128 человек, заподозрив их в работе на сирийские власти. Об этом пишет Al Arabiya, ссылаясь на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человек.

По данным центра, 116 человек были убиты в связи с якобы сотрудничеством с сирийскими властями и силовыми структурами. Позже глава центра Рами Абдул-Рахман заявил, что боевиками были убиты 128 человек, передает 112 Украина.

Все убийства произошли в подконтрольном боевикам ИГИЛ сирийском городе Эль-Карьятайн.