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Боевики «Исламского государства» в октябре казнили 128 человек, заподозрив их в работе на сирийские власти. Об этом пишет Al Arabiya, ссылаясь на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человек.

По данным центра, 116 человек были убиты в связи с якобы сотрудничеством с сирийскими властями и силовыми структурами. Позже глава центра Рами Абдул-Рахман заявил, что боевиками были убиты 128 человек, передает 112 Украина.

Все убийства произошли в подконтрольном боевикам ИГИЛ сирийском городе Эль-Карьятайн.
ForUm

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