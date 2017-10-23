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В правительстве назвали условие, при котором можно возобновить закупку газа у России

Украина может вернуться к закупкам газа у «Газпрома» при переводе Европой закупки российского газа на границу с РФ.

Об этом в интервью «Экономической правде» сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

«Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы», - сказал он.

«Если бы мы перенесли точку учета по транзиту на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа в России. – Ред.) очень рискованно и безответственно», - считает вице-премьер.

Напомним,  Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома» и уже 696 дней не импортирует газ со стороны РФ.
ForUm

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