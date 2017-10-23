Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля. Об этом сообщили в Нацполиции.

«По факту данные об избиении народного депутата будет внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 346 УК – Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», - сообщили в полиции, передает «Украинская правда».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.

Напомним, 22 октября во Львовской области избили народного депутата от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового.