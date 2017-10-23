также в разделеПолитика
СМИ: Волкер внепланово посетит Украину 35
На Львовщине избили нардепа Лозового 103
Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду и фальсификации РФ 174
Порошенко об организаторах митинга под Радой: Им нужна была кровь 355
Порошенко поручил создать флаг и эмблему СНБО 42
Порошенко потребовал срочно разработать законопроект об антикоррупционном суде 45
Порошенко поторапливает КСУ с законопроектами по неприкосновенности 31
Литвин заявил о выходе из «Воли народа» 57
Порошенко не полетел на Донбасс из-за тумана 49
СМИ: Медведчук набирает политический и финансовый вес 110
НАБУ не меняло квалификацию преступления, инкриминируемого Полякову 32
Рада рассмотрит бюджет-2018 не ранее 7 ноября 27
«Там будет резня»: Путин не допустит закрытия границы с Донбассом 270
Поляков заявил, что с него сняли обвинения в вымогательстве взятки 87
Кабмин создает группу для внедрения медреформы 33
Розенблат заявил, что вез в Германию бижутерию для племянниц 101
Рада провалила закон о парламентских выборах 77
«Подтираться будете в туалете»: Геращенко и Левченко устроили перепалку в Раде 137

Сколевский отдел полиции внес данные об избиении нардепа Андрея Лозового по статье об угрозе или насилии в отношении государственного деятеля. Об этом сообщили в Нацполиции.

«По факту данные об избиении народного депутата будет внесены в ЕРДР по ч.1 ст. 346 УК – Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля», - сообщили в полиции, передает «Украинская правда».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Также правоохранители уточнили, что телесных повреждений в результате инцидента у Лозового нет.

Напомним, 22 октября во Львовской области избили народного депутата от «Радикальной партии Олега Ляшко» Андрея Лозового. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги