Сегодня утром, в Киеве на Большой кольцевой дороге в результате столкновения грузовика «КамАЗ» с маршруткой, пострадали три человека, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«Около 9:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с «КамАЗом» и маршруткой на улице Большой кольцевой перед Жулянским мостом в направлении микрорайона Теремки», – говорится в сообщении.

По данным главка, следственно-оперативная группа полиции, прибывшая на вызов, предварительно установила, что автомобиль «КамАЗ», груженный песком, зацепил общественный транспорт с задней правой стороны автобуса. Как следствие, маршрутка «догнала» грузовик с прицепом, а «КамАЗ» въехал в ограждение и перевернулся. Третий участник ДТП, которого «догнала» маршрутка, не заметил ДТП и с места происшествия уехал.

Врачи «скорой» доставили в медицинские учреждения двух пассажиров маршрутного транспорта, которые упали и получили травмы, а также водителя грузовика.

Сведения о событии зарегистрированы. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.