В Ивано-Франковске в детском саду отравились 7 человек, из них пятеро детей.

Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, по состоянию на 12:00 22 октября в областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит средней тяжести» госпитализированы семь человек, среди которых пятеро детей – воспитанников ДОУ №30 «Ласточка». Двое взрослых - работники этого же заведения.

Специалисты городского управления Госпродпотребслужбы провели эпидрасследование, обследование пищеблока, отобраны пробы воды, сырья и продукции, из которой готовилась пища, для лабораторного исследования, сообщает УНИАН.

«Причины заболевания будут установлены после окончания расследования и проведения соответствующих лабораторных исследований», - говорится в сообщении.

Городской департамент образования обязали приостановить работу детского сада до установления причин заболевания.