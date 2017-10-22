Лишить статуса участника боевых действий могут при наличии обвинительного приговора суда за совершение умышленного тяжкого преступления, выявления факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабмина от 20 августа 2014 № 413, сообщает УНИАН.

«Изменения, внесенные постановлением Кабинета Министров от 18 октября 2017 года № 789, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лицам, которые принимали участие в антитеррористической операции, в случае наличия обвинительного приговора суда за совершение лицом умышленного тяжкого преступления, выявления факта предоставления недостоверной информации об участии в АТО или по личному заявлению лица», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что внесены изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестр лиц, которые имеют право на льготы, утвержденном постановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 2003 года № 117, относительно включения в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы.