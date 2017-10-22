В Броварах в результате драки с поножовщиной погиб участник АТО. Об этом в эфире 112 Украина сообщил спикер полиции в Киевской области Николай Жукович.

«Это местный житель, 36-летний броварчанин, он участник АТО. Конфликт возник в одном из ночных развлекательных учреждений Броваров около 4 часов утра. Когда на место приехала следственно-оперативная группа, мужчина был уже мертв. Мы можем сказать, что ему нанесли около 8 колото-резаных ран, из них несколько проникающих в грудь и брюшную полость. Смерть наступила от кровопотери и ножевых ранений», – отметил Жукович.

Он добавил, что по факту конфликта открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве. Сотрудники полиции проводят комплекс неотложных оперативно-розыскных мероприятий на установление и задержание лиц, причастных к совершенному преступлению.

В то же время, по информации «Киев. Оперативный«, погибшим оказался участник боевых действий, боец 11 батальона «Киевская Русь», председатель ОО «Родной край» Руслан Яцюк.