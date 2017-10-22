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Директор ЦРУ Майк Помпео отбросил идею заговора с целью убить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, но признает, что хочет создать «гораздо более злобное агентство». Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на агентство South China Morning Post.

В Центральном разведывательном управлении США считают, что Ким Чен Ын - рациональный актер, который сосредоточен на том, чтобы оставаться у власти и «просыпаться в собственной постели» каждый день.

«Если Ким Чен Ын должен исчезнуть, учитывая историю ЦРУ, я просто не буду об этом говорить», - заявил Помпео, отвечая на вопрос, что будет, если Ким внезапно умрет. »Кто-то может подумать, что было совпадение. «Вы знаете, произошел несчастный случай». Это просто не очень выгодно», - сказал он.

В начале этого года в КНДР заявили, что ЦРУ совместно с южнокорейской разведкой пыталась убить Ким Чен Ына, но не предоставили каких-либо доказательств. «Миссия Ким Чен Ына - просто остаться у власти», - добавил Помпео.

Тот же Помпео, который стал директором ЦРУ в январе, сказал, что он оживит полевые миссии агентства. »Мы собираемся стать гораздо более злобным агентством», - сказал он.
ForUm

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