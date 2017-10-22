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Оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден 22 октября в Москве после 20-дневного тюремного заключения за организацию несанкционированных акций протеста.

Во время предыдущих задержаний полиция иногда выпускала Навального в необъявленное время, чтобы избежать внимания общественности и средств массовой информации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмуш сказала, что активист обратится к сторонникам 22 октября в Астрахани на согласованном с властями митинге. Астрахань расположена в 1300 километрах к юго-востоку от Москвы у Каспийского моря, сообщает Радио Свобода.

Навальный заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в марте 2018 года и проводит активную президентскую кампанию. Он пользуется поддержкой среди россиян, которые положительно восприняли его борьбу с коррупцией среди высших государственных чиновников.

Однако Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в июне заявила, что Навальный не имеет права баллотироваться на пост президента из-за обвинения в совершении финансовых преступлений по одному из двух громких дел, которые, по его словам, были сфабрикованы властями по политическим мотивам. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила 17 октября, что Навальный сможет баллотироваться в президенты не ранее 2028 года.
ForUm

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