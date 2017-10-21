Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией изъяли в Святошинском районе столицы большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель столицы организовал бизнес по продаже оружия под видом интернет-магазина по реализации военных аксессуаров и снаряжения. Злоумышленник сбывал боеприпасы и комплектующие к огнестрельному оружию, в том числе привезенные из района проведения АТО, клиентам из всех регионов Украины.

Во время проведения обысков по месту жительства и в гаражном помещении злоумышленника оперативники спецслужбы обнаружили три автомата Калашникова, два карабина, пистолет «ТТ», два пистолета системы «Наган», сигнальный пистолет, два глушителя, оптический снайперский прицел, и почти четыре с половиной тысячи патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.