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Мужчина с ножом напал на людей в центре Мюнхена (Германия) и многих ранил. Об этом сообщила местная полиция в Twitter.

«Полиция работает на Розенгаймерплятц. Преступник ранил ножом многих людей. Больше информации - позже», - говорится в сообщении.

Позже в полиции отметили, что нападавший сбежал на велосипеде.

На данный момент правоохранители разыскивают 40-летнего мужчину в зеленой куртке и серых штанах, сообщает 112 Украина.

Район инцидента оцеплен. Жителей просят воздержаться от его посещения.

По предварительной информации, пострадавших четверо. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Мотивы нападения мужчины с ножом неизвестны.
ForUm

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