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Российская активистка Дарья Полюдова, осужденная по делу о призывах к сепаратизму и экстремизму, 20 октября вышла на свободу после почти двух лет в колонии-поселении.

После освобождения Полюдова заявила, что продолжит заниматься политической деятельностью после короткого отдыха, сообщает Радио Свобода.

За время заключения активистка провела несколько голодовок, протестуя против жестокого обращения в колонии в южном российском городе Новороссийске.

Полюдову приговорили к двум годам колонии-поселения в 2015 году. Ее обвинили в сепаратизме и экстремизме за перепост картинки с текстом «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине», а также запись, в которой Полюдова возлагает ответственность за проблемы в России на президента Владимира Путина и спрашивает, почему россияне не могут свергнуть режим, как это сделали украинцы.

В начале октября 2016 Полюдова обратилась с жалобой на приговор в Европейский суд по правам человека.

Правозащитный центр «Мемориал» внес ее в список российских политзаключенных.
ForUm

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