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Одним из главных консультантов Ксении Собчак в ее предвыборной кампании станет известный политтехнолог Алексей Ситников, работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина и консультировавший Юлию Тимошенко. На прошлых региональных выборах он работал с администрацией нынешнего российского президента Владимира Путина, сообщает Русская служба ВВС.

Несколько собеседников агентства, знакомые с ходом формирования предвыборного штаба Собчак и пожелавшие остаться анонимными, подтвердили, что консультировать телеведущую будет основатель группы «Имидж-контакт» Алексей Ситников.

При этом знакомый политтехнолога говорит, что контракт пока не подписан. Получить комментарий Ситникова не удалось, в его приемной сказали, что информацией о возможном сотрудничестве с Собчак не располагают. Сама она обещала рассказать все подробности о своем штабе на пресс-конференции во вторник.

О том, что Ситников станет консультантом телеведущей, также сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на свои источники.

Телеведущая Ксения Собчак 18 октября объявила, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2018 года. Она назвала себя кандидатом «Против всех».

Собеседники Би-би-си, близкие к администрации президента, утверждали, что ее кандидатуру поддерживает Кремль, который таким образом хочет создать удобного конкурента Путину и повысить интерес к выборам.

Сама Собчак отрицала, что вела какие-то переговоры с администрацией президента, но подтвердила, что обсуждала свое выдвижение с Путиным.

 
ForUm

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