Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману до выхода на пенсию остался 21 год, на сегодняшний день его трудовой стаж составляет 23 года.



Об этом он сказал в ходе брифинга в Луцке.

«Мне 39 лет, до пенсии мне остался 21 год. У меня трудовой стаж 23-24 года. Фактически, мне осталось полтора года, чтобы получить 25 лет трудового стажа. По большому счету, если мы приплюсуем 21 год, который остался мне до пенсии, и 23 года стажа, то это 44 года трудового стажа, а на данный момент нужно 25», - приводит слова Гройсмана УНИАН.

Он отметил, что правительство создало справедливую систему, которая отдаст должное тем, кто работал и честно платил взносы в Пенсионный фонд.

«Следующий перерасчет пенсий будет в 2019 году. Это будет еще один шаг, который позволит нам повышать пенсии. Сейчас мы сделали шаги, которые уже позволили поднять пенсии и сделать перерасчет для 9 млн пенсионеров», - сказал премьер.

Напомним, закон о пенсионной реформе, который в Украине вступил в силу 11 октября, не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться, исходя из уровня доходов семьи пенсионера. Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа.

