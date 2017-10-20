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Под стенами Верховной Рады собралось около 300 участников акции, сообщает пресс-служба МВД.

Общественной безопасности и порядок гарантирует 2 тысячи правоохранителей: полиция и Национальная гвардия.

«Полиция настойчиво требует от участников акции не препятствовать проезду по улице Грушевского и перейти в Мариинский парк, поскольку, перекрытия важной транспортной артерии столицы вызывает возмущение киевлян», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.  

 
ForUm

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