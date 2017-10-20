Национальное антикоррупционное бюро Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся вокруг рассмотрения в Соломенском райсуде Киева ходатайства об избрании меры пресечения для народного депутата Борислава Розенблатта, подозреваемого в так называемом «янтарной деле».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«19 октября после завершения перерыва в судебном заседании адвокаты подозреваемого не появилась в зал заседаний. Но вместо того, чтобы назначить Розенблату защитника за счет государства, что гарантированно ему Законом «О бесплатной правовой помощи», и продолжить рассмотрение ходатайства о возложении на подозреваемого обязательств, следственный судья решил перенести заседание на 20 октября. Вероятно, именно такое решение и входило в планы подозреваемого и его защитников, которые уже в течение недели избегают назначения меры пресечения», - заявили в НАБУ.

«Трудно понять также мотивы судьи, который принимает решение о переносе заседания, осознавая, что подозреваемый до этого избегал участия в процессе и пытался покинуть страну в процессе рассмотрения ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения», - добавили в пресс-службе.

Судебное разбирательство об избрании процессуальных обязанностей подозреваемому Розенблату, которое начался 19 октября во Соломенском суде, продолжится сегодня, 20 октября, в 14:00.

Напомним, 19 октября в 11:00 в аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

Розенблат заявил, что правоохранители забрали у него паспорт и мобильный телефон.